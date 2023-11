Les États-Unis annoncent l'arrivée d'un sous-marin nucléaire au Moyen-Orient

Washington a déjà déployé deux groupes de frappe de porte-avions afin de dissuader l'Iran et ses mandataires d'attaquer Israël

Le Commandement central des États-Unis a annoncé qu'un sous-marin de classe Ohio est arrivé dans sa zone de responsabilité, qui inclut la Méditerranée orientale, la mer Rouge, le golfe Persique et le golfe d'Oman. Les sous-marins de classe Ohio sont à la fois propulsés par énergie nucléaire et capables de porter des ogives nucléaires. L'armée n'a pas précisé où le sous-marin a été déployé, mais son arrivée dans la région pourrait faire partie de la même stratégie qui a vu les États-Unis déployer deux groupes de frappe de porte-avions afin de dissuader l'Iran et ses mandataires d'attaquer Israël.

L'aveu par les États-Unis de la localisation d'un sous-marin de classe Ohio est extrêmement rare car ils représentent une partie de la soi-disant "triade nucléaire" américaine — qui inclut également des missiles balistiques intercontinentaux basés au sol et des bombes nucléaires à bord de bombardiers stratégiques. L'annonce américaine n'a fourni aucun autre détail dans son communiqué en ligne de dimanche, bien qu'elle ait posté une image qui semblait montrer un sous-marin dans le canal de Suez en Égypte, près de son pont. Le Commandement central a séparément publié une image d'un bombardier B-1, capable de transporter des armes nucléaires, opérant également au Moyen-Orient.

En outre, le directeur de la CIA, Bill Burns, est arrivé en Israël dimanche et a rencontré son homologue, le chef du Mossad, David Barnea. Burns, qui est en visite dans le cadre d'une tournée incluant plusieurs nations du Moyen-Orient telles que l'Égypte, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou lundi et devrait également se réunir avec le cabinet de guerre.