L'armée israélienne a annoncé lundi l'arrestation lors d'un raid en Cisjordanie de la militante de 22 ans Ahed Tamimi, icône de la cause palestinienne dans le monde. "Ahed Tamimi soupçonnée d'incitation à la violence et à des activités terroristes a été appréhendée dans la ville de Nabi Saleh. Tamimi a été transférée aux forces de sécurité israéliennes pour un interrogatoire plus approfondi", a indiqué un porte-parole de l'armée.

ABBAS MOMANI (AFP) Ahed Tamimi (C), adolescente devenue icône palestinienne, s'adresse aux journalistes après sa sortie de huit mois de détention, près du village de Nabi Saleh, en Cisjordanie, le 29 juillet 2018

La semaine dernière, l'activiste palestinienne avait suscité la stupeur en appelant, au meurtre des résidents juifs des implantations de Cisjordanie via un post sur son compte Instagram. Dans ce message sans équivoque, elle a affirmé : "Notre message à la meute de colons - nous vous attendons dans toutes les villes de la Cisjordanie, de Hébron à Jénine. Nous vous égorgerons et vous direz que ce que Hitler vous a fait était une plaisanterie. Nous boirons votre sang et mangerons vos crânes. Allez, on vous attend."

https://twitter.com/i/web/status/1719105578541138192

En mars 2018, Tamimi avait été poursuivie pour avoir agressé un officier et un soldat de l'armée israélienne, pour incitation à la violence et pour avoir perturbé l'action des forces israéliennes. Elle avait alors écopé d'une peine de huit mois de prison ferme, assortie de huit mois de sursis. Suite à cet épisode, Tamimi était devenue, aux yeux de certains, un symbole de la résistance palestinienne face à la politique israélienne. Plusieurs figures artistiques israéliennes l'avaient alors mise en avant.