Israël : un projet de loi vise à rendre illégale la négation des massacres du Hamas

Le député Oded Forer, du parti Yisrael Beytenu, a présenté dimanche un projet de loi visant à criminaliser la négation des massacres perpétrés par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Le texte du projet de loi mentionne que "le 7 octobre, les terroristes du Hamas ont perpétré un massacre de résidents israéliens et kidnappé des centaines de civils, hommes et femmes, filles et enfants". "Les terroristes ont massacré, assassiné, démembré, violé et pillé les résidents d'Israël simplement parce qu'ils étaient Israéliens et simplement parce qu'ils étaient juifs", poursuit le texte.

Menahem KAHANA / AFP Maison incendiée le 7 octobre au kibboutz Nir Oz

"Il s'agit de l'attaque terroriste la plus meurtrière et la plus brutale qui ait été perpétrée. La négation de ce massacre est une tentative de réécrire l'histoire dans le but de cacher et minimiser les crimes qui ont été commis contre le peuple juif et l'État d'Israël", est-il écrit dans le projet de loi. "La négation du massacre et les expressions de soutien aux actes des terroristes requièrent une attention particulière, sérieuse et immédiate de la part de l'État".

Le projet de loi a été présenté le jour même où la députée de la Knesset Iman Khatib-Yassin, du parti arabe Raam, a affirmé sur la chaîne de la Knesset que "les bébés n'ont pas été massacrés, du moins d'après ce qu'il y a dans le film (le film de l'armée documentant la tuerie, ndlr)", et que "les femmes n'ont pas été violées", par les terroristes du Hamas le 7 octobre.

Olivier Fitoussi/Flash90 La députée du parti Raam, Iman Khatib-Yassin

La députée a reconnu qu'elle n'avait pas visionné le film diffusé par l'armée aux parlementaires la semaine précédente, mais qu'elle avait été informée de son contenu. Suite à cela, le chef du parti Raam, Mansour Abbas, a demandé la démission d'Iman Khatib-Yassin.