Le porte-parole de l’armée israélienne a révélé, lundi matin, où se trouvent exactement actuellement les hauts dirigeants du Hamas à l’étranger. "Loin des combats et dans le confort de leurs résidences", ils gèrent les budgets, dirigent l'opposition à Israël, influent sur l’opinion mondiale, collectent des fonds et dirigent les terroristes depuis l’Iran, le Qatar, le Liban ou encore la Turquie.

KHALED DESOUKI / AFP Saleh al-Arouri, numéro 2 du Hamas

Selon l'armée israélienne, la direction du Hamas dispose de plusieurs branches officielles au sein desquelles siègent tous les hauts dirigeants de l'organisation. Des représentants des trois régions du mouvement terroriste, bande de Gaza, Cisjordanie et étranger auxquelles se joignent également des représentants des membres du Hamas emprisonnés en Israël. Leur rôle consiste notamment à tisser des réseaux pour le Hamas dans les différents pays où ils vivent, à lever des fonds et à donner l’orientation du mouvement.

Abd Rahim Khatib. Flash 90 Moussa Abu Marzouk

À la tête de la représentation internationale, on retrouve des figures telles que Khaled Mashaal, ex-dirigeant du groupe, accompagné de son bras droit Moussa Abu Marzouk, et d'autres personnalités influentes telles qu'Ismail Haniyeh, qui préside le bureau politique du Hamas, l’adjoint de Yahya Sinwar, Khalil al-Hiya, et Saleh al-Arouri, le numéro 2 du Hamas et chef du groupe terroriste pour la Cisjordanie, qui opère depuis le Liban.