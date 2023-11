Emily, 8 ans, n'a finalement pas été tuée mais enlevée vivante à Gaza

La famille a enduré des semaines de deuil pour la mort de l'enfant qu'ils croyaient certaine

Presque un mois après l'attaque brutale du Hamas dans les localités du sud qui a fait environ 1 400 victimes, la famille d'Emily Hand, 8 ans, du kibboutz Beeri, a été informée qu'il y a eu une erreur d'identification : la petite fille n'a pas péri mais a été capturée et emmenée vivante à Gaza.

"Face aux épouvantables scénarios possibles - sa mort ou son enlèvement à Gaza - j'ai ressenti un triste soulagement en apprenant son décès", avait dit son père

Dans une interview à ynet il y a trois semaines, son père Thomas avait raconté que, la veille de l’attaque, Emily dormait chez une amie. Il l’a alors cherchée pendant deux jours jusqu’à ce qu’on lui apprenne qu’elle avait été tuée. Il a affirmé qu'il était soulagé de savoir qu'Emily était morte et non pas enlevée à Gaza par les terroristes cruels qui avaient détruit le kibboutz qu'elle aimait tant. "Face aux épouvantables scénarios possibles - sa mort ou son enlèvement à Gaza - j'ai ressenti un triste soulagement en apprenant son décès", avait-il dit en pleurant.

Mais à la fin de la semaine dernière, les officiers de l'armée israélienne ont informé la famille qu'il y avait eu une erreur d'identification et qu'Emily avait été enlevée à Gaza.

La famille, encore sous le choc après avoir enduré des semaines de deuil pour une mort qu'ils croyaient certaine, s'efforce désormais inlassablement de la faire revenir chez elle. Ils se sont notamment adressés aux autorités irlandaises puisque Emily en a la citoyenneté.

La famille d'Emily a été erronément informée de son décès dans les jours suivant le tragique événement, sur la base d'informations inexactes provenant de canaux non officiels. Puisque son corps n'avait jamais été retrouvé, elle était officiellement enregistrée comme disparue, ce qui explique pourquoi aucune cérémonie funéraire n'avait été organisée. Son père Thomas a parlé d'une fille spéciale qui aimait danser, chanter et jouer. "Elle aurait pu faire tout ce qu'elle voulait, et si elle n'avait pas réussi - elle aurait continué à essayer jusqu'à ce qu'elle le fasse. Elle était une vraie leader, les gens aimaient être autour d'elle."