"Le Hamas et toute son infrastructure doit être éradiqué", affirme le Premier ministre bulgare, à Jérusalem

"Il est important d’autoriser l’aide humanitaire sans qu’elle ne soit saisie à des fins malveillante par des gens à Gaza"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré lundi son homologue bulgare Nikolaï Denkov, en visite de solidarité en Israël. L’entretien s’est déroulée au bureau du Premier ministre à Jérusalem. Benjamin Netanyahou a remercié Nikolaï Denkov pour sa visite et son soutien exprimé à l’État hébreu. " Votre soutien est très important. Nous apprécions le soutien de tout le peuple bulgare", a notamment dit le chef du gouvernement israélien.

"Nous sommes ici pour exprimer notre ferme soutien à Israël et à ses citoyens", a déclaré le Premier ministre bulgare. "Nous avons tous été choqués par les attaques terroristes qui ont tué tant d’innocents", a-t-il poursuivi avant d’affirmer que "le Hamas et toute son infrastructure militaire et administrative doivent être éradiqués, car cela ne peut pas continuer ainsi".

Amos Ben Gershom/GPO Réunion entre Benjamin Netanyahou et Nikolaï Denkov, à Jérusalem, Israël, le 6 novembre 2023

Nikolaï Denkov a toutefois exprimé ses inquiétudes quant à la situation dans la bande de Gaza. "Vous avez parfaitement le droit de vous défendre dans le cadre du droit international, mais il est également important d’autoriser l’aide humanitaire sans qu’elle ne soit saisie à des fins malveillante par des gens à Gaza". "Encore une fois, je tiens à exprimer mon plein soutien à Israël et à votre peuple", a-t-il conclu.

Benjamin Netanyahou a conclu en affirmant à son homologue qu’Israël ne mène pas uniquement une guerre pour lui-même mais pour "toute la civilisation contre la barbarie". "Ce n’est pas seulement notre combat, c’est aussi le vôtre et je pense que vous le comprenez très bien", a-t-il ajouté, avant de remercier une nouvelle fois le chef du gouvernement bulgare pour son "soutien indéfectible".