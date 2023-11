Eyal Esher, dont la fille a été kidnappée par le Hamas : "La croix rouge à Gaza ne fait rien"

Roni décrit l'absurdité du terme "disparue" utilisé par les autorités pour décrire la situation de sa fille dont le corps n'a été identifié nulle part

Quelle signification peut bien avoir le terme "disparue" pour un parent qui n'a plus de nouvelles de son enfant ? C'est pourtant ce qualificatif qui accompagne tragiquement la vie d'Eyal et de son épouse Sharon depuis le 7 octobre dernier. Ce jour-là, leur fille Roni a été kidnappée par les terroristes du Hamas, faisant voler leur vie en éclats. "Je voudrais commencer par vous raconter ce shabbat noir du 7 octobre" témoigne-t-il sur l'antenne d'i24NEWS.

"Ce matin-là, à 9h27, Sharon ma femme a reçu un message de Roni : 'Salut maman, je t'aime. Je suis au QG [la base]. Tout va bien, ne t'inquiète pas'. C'est le dernier contact que nous avons eu avec notre fille. Depuis, nous ne savons rien". Évoquant pudiquement la détresse qui les habite avec son épouse depuis ce funeste jour d'octobre, Roni décrit l'absurdité du terme "disparue" utilisé par les autorités pour décrire la situation de sa fille dont le corps n'a été identifié nulle part, alors que cette dernière est manifestement otage de l'organisation terroriste dans la bande de Gaza.

Décrivant les tentatives infructueuses pour nouer un contact entre les familles des kidnappés et la Croix-Rouge, il fustige un manque total de coopération de l'organisation. Aucun appel, aucun contact avec eux, aucune nouvelle des otages. "Nous sommes témoins du fait que la Croix-Rouge, de manière unilatérale, a exigé de l'État d'Israël d'avoir des données sur ce qu'il se passe à Gaza, alors que nous - les familles d'otages - nous ne savons rien. Par exemple, aucune liste officielle des otages n'a été publiée", ajoute-t-il.

Eyal en appelle aux pays dont la pression peut être déterminante dans cette crise, à savoir les États-Unis, l'Allemagne, le Qatar ou encore l'Égypte, afin qu'ils agissent pour que les familles puissent obtenir des informations quant au sort de leurs êtres chers.

S'exprimant au sujet de la libération de l'Israélienne Ori Megidish par l'armée et les renseignements militaires, Eyal décrit à quel point il s'est senti heureux pour cette famille ce jour-là. "Enfin, une maman a récupéré sa fille. Et je vous le dis sans me cacher : je suis jaloux, terriblement jaloux de cette mère. Je n'ai qu'un objectif : ramener également ma fille à la maison, les ramener tous à la maison" : "Je te le promets Roni, je te le promets. Sois forte. On te trouvera et on te fera sortir de là".

Et Roni d'exprimer sa frustration quant à la stratégie israélienne dans la gestion de cette terrible crise des otages : "Je ne comprends pas jusqu'à présent le comportement de l'État d'Israël. Les contacts avec les États et les négociations sont très mal menés. Sans oublier le fait que le responsable israélien des négociations ne devrait pas être ici ! Il devait être au Qatar ou en Égypte ou en Allemagne afin de mener ces négociations!".