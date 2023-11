Les forces américaines en Irak et Syrie visées par 38 attaques depuis la mi-octobre, selon le Pentagone

Washington accuse Téhéran d'être impliqué par procuration dans ces attaques qu'il soutient ouvertement, affirmant qu'elles "constituent des réponses légitimes"

Les forces américaines et leurs alliés basés en Irak et en Syrie ont été la cible de 38 attaques de drones ou de roquettes en un peu moins de trois semaines, blessant 45 Américains, a déclaré lundi le Pentagone.

Le nombre d'attaques visant les forces américaines et de la coalition internationale antijihadiste déployées en Irak et en Syrie a bondi depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, mouvement terroriste au pouvoir dans la bande de Gaza et soutenu par l'Iran.

"Depuis le 17 octobre (...) nous avons eu 20 attaques en Irak et 18 en Syrie, soit un total de 38", a déclaré à la presse le porte-parole du Pentagone Pat Ryder, les décrivant comme des "attaques de harcèlement".

Washington accuse Téhéran d'être impliqué par procuration dans ces attaques qu'il soutient ouvertement, affirmant qu'elles "constituent des réponses légitimes" au soutien des Etats-Unis à Israël.

Elles ont fait 45 blessés parmi les troupes américaines, tous enregistrés avant les frappes de riposte américaines menées fin octobre dans l'est de la Syrie contre deux installations utilisées par les Gardiens de la révolution iraniens et des "groupes affiliés", selon le ministère américain de la Défense.

Washington compte environ 900 soldats en Syrie et près de 2 500 en Irak qui combattent l'organisation jihadiste Etat islamique (EI). Depuis le déclenchement de la contre-offensive israélienne dans la bande de Gaza, les Etats-Unis ont posté plus de 17 000 soldats supplémentaires dans la région, ainsi que deux porte-avions et un sous-marin nucléaire. Ceci dans l'objectif de renforcer la dissuasion américaine et d'éviter un embrasement du Moyen-Orient.