Un mois après le 7 octobre : Israël se recueille à la mémoire des victimes

Une minute de silence a été observée dans tout le pays

30 jours après les événements du 7 octobre, des cérémonies à la mémoire des 1 400 personnes tuées par le Hamas sont organisées ce mardi dans les grandes villes, notamment à Jérusalem et à Tel Aviv. Une minute de silence a par ailleurs été observée à 11h (heure locale) dans tout le pays.

Les familles endeuillées ont invité tous les citoyens "sans distinction de religion, de race, de sexe ou d'opinion" à s'associer à cette journée de deuil, "et à pleurer tous ensemble comme une grande famille".

Les drapeaux seront mis en berne, tandis que les établissements d'enseignement consacreront la journée à des activités et des discussions sur le sujet. Les différents événements organisés seront par ailleurs ponctués par la prise de parole des familles endeuillées, et les représentations de divers chanteurs et artistes.

La fin de la période de 30 jours après un décès marque une étape importante du processus de deuil dans le judaïsme. Lundi soir, 1 400 bougies ont été allumées au pied des murailles de la vieille ville de Jérusalem. Le président Herzog avait lui-même appelé les Israéliens à allumer des bougies dans leur foyer à la mémoire des victimes.

Parallèlement à ces cérémonies, d'autres événements sont organisés pour marquer les 30 jours de captivité des otages et appeler à leur libération.