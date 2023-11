Le plan élaboré par une poignée de dirigeants était inconnu des hommes qui allaient le mettre en œuvre jusqu'au matin des attaques, il y a un mois

Le quotidien britannique The Guardian a publié mardi des détails concernant les instructions qui ont été transmises aux milliers de terroristes du Hamas qui ont perpétré l'attaque surprise meurtrière du 7 octobre dans le sud d'Israël. Selon le journal britannique, pour maintenir la confidentialité de l'opération, les premières instructions n'ont été transmises aux terroristes que quelques heures avant le début du massacre.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Des Palestiniens prennent le contrôle d'un char israélien après avoir franchi la barrière frontalière avec Israël depuis Khan Yunès, le 7 octobre 2023

The Guardian rapporte qu'avant 4 heures du matin, les terroristes du Hamas impliqués dans les entraînements réguliers de l'organisation terroriste, et qui n'avaient pas l'intention d'aller à leurs mosquées habituelles pour les prières du matin, ont été invités à venir prier. Une heure plus tard, alors que le ciel de Gaza commençait à s'éclaircir, de nouvelles instructions ont été données, principalement de bouche à oreille. À 5 heures, les terroristes ont été invités à rentrer chez eux, à se munir d'armes, et à se rendre à des points spécifiques. Mais même à ce moment-là, il n'a pas été précisé aux terroristes ce qui allait se passer ou quelle action ils allaient entreprendre. Au début, les instructions ont été transmises aux commandants des bataillons – chacun comptant cent terroristes ou plus, avant d'être communiquées aux commandants des compagnies (responsables de 20 ou 30 terroristes) puis aux commandants des cellules. Les directives ont enfin été transmises aux amis, voisins et proches des terroristes qui participaient occasionnellement aux exercices militaires du Hamas.

Ce n'est que lorsque les terroristes sont arrivés aux points de rassemblement que le Hamas leur a distribué des armes et des munitions plus létales. Beaucoup d'entre eux s'étaient entraînés avec ces armes dans les mois précédant l'attaque, et après chaque entraînement, ils les rendaient au Hamas. Le matin du 7 octobre, ils avaient à leur disposition des mitrailleuses, des fusils de sniper, des RPG, des grenades et des explosifs.

À 6 heures du matin, les derniers ordres ont été donnés, cette fois par écrit. Les terroristes ont été invités à se diriger vers la clôture et à pénétrer par les brèches créées dans la clôture, puis à tuer des soldats et des civils israéliens.

Trois missions ont été assignées aux différentes unités du Hamas : le premier groupe devait attaquer les bases de Tsahal près de la clôture frontalière, ainsi que les résidents des localités israéliennes. Le deuxième groupe avait pour mission de défendre les positions du Hamas contre les soldats qui s'approcheraient de la frontière, tandis que le troisième groupe devait capturer autant d'otages que possible, les amener à Gaza, et les remettre aux unités spécialisées, qui devaient les emmener dans les tunnels du Hamas.

SAID KHATIB / AFP Des Palestiniens célèbrent leur retour après avoir traversé la barrière frontalière avec Israël depuis Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 7 octobre 2023

The Guardian a affirmé s'appuyer sur de nombreuses sources et sur des réunions avec des membres du renseignement israélien, des experts et des sources proches des enquêtes menées auprès des terroristes capturés. Selon certaines sources, 3 000 terroristes ont traversé la clôture, dont des centaines de combattants étrangers qui ont été spécialement entraînés et déployés par le Hamas.