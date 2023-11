"L'hôpital Shifa de Gaza, base du Hamas" : quand une chaîne saoudienne confirme les dires de Tsahal

Des sites Internet affiliés au Hamas se sont déchaînés contre la chaîne saoudienne, affirmant qu'elle propageait "des mensonges"

Intervenant lundi soir sur la chaîne saoudienne Al-Arabiya, un commentateur a indiqué que le commandement central du Hamas à Gaza se trouvait sous l'hôpital Shifa, accréditant les affirmations de l'armée israélienne.

"Cette zone, où se trouve également l'hôpital Shifa, est l'endroit où se trouve le commandement du Hamas", a ainsi déclaré Riyad Khawji, expert de la chaîne pour les affaires militaires, en montrant sur une carte numérique la zone de l'hôpital au nord de la bande de Gaza. A la suite de cette séquence, des sites Internet affiliés au Hamas se sont déchaînés contre la chaîne saoudienne, affirmant qu'elle propageait "des mensonges".

Selon Tsahal, qui a déjà mené plusieurs opérations militaires sur le site, cet établissement hospitalier, le plus grand de la bande de Gaza, est effectivement un quartier général du commandement du Hamas. L'armée israélienne a démontré, photos et vidéos à l'appui, que hôpital dispose d'un certain nombre de complexes souterrains utilisés par les dirigeants de l'organisation terroriste pour superviser ses activités.

Tsahal a également diffusé l'interrogatoire d'un terroriste ayant participé aux attaques du 7 octobre, qui a confirmé l'utilisation stratégique d'hôpitaux par le Hamas pour dissimuler ses activités. Lorsqu'on lui en a demandé la raison, il a expliqué : 'Ils savent que vous ne bombardez pas ces lieux. De cette façon, ils peuvent transférer n'importe quoi - explosifs, armes, nourriture, équipement médical".