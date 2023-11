"Ceux qui nient les massacres du Hamas sont les mêmes qui disent que le 11-Septembre n'a pas eu lieu" (Robert Ménard sur i24NEWS)

"Tous ceux qui refusent de qualifier le Hamas de groupe terroriste me donnent envie de vomir"

Le maire d'extrême droite de Béziers, Robert Ménard, était en Israël ce mardi pour une visite de solidarité, après les attaques du Hamas qui ont fait 1 400 morts et 240 otages. Il s'est notamment rendu au kibboutz martyr de Nir Oz, dont une centaine d'habitants (sur 400) ont été tués ou pris en otages.

"Un mois tout juste après les massacres, je suis venu dire à Israël que nous étions à ses côtés et qu'il y a des gens en France qui ne mettent pas tout sur un pied d'égalité", a déclaré l'édile sur i24NEWS.

"Je suis également venu voir comment ma ville de Béziers peut aider concrètement le kibboutz Nir Oz. Tout comme nous avons accueilli des enfants ukrainiens en France, nous pourrions par exemple faire de même avec des enfants israéliens. C'est une idée parmi d'autres, je suis ouvert à toutes les éventualités. A mon retour, je compte également contacter d'aitres maires pour leur dire qu'il doivent eux aussi se tenir aux côtés d'Israël."

Robert Ménard le dit franchement : il "se contrefout" que sa venue en Israël soit critiquée ou qu'elle lui coûte politiquement. "Les risques que je prends n'ont pas grande importance par rapport à ce que les gens d'ici ont vécu. Je me trouve devant la maison calcinée où une grand-mère et sa petite-fille de 12 ans ont perdu la vie. C'est aussi pour elles que je suis ici", a-t-il poursuivi.

"Nous nous devons aujourd'hui d'être solidaires d'Israël. Il y a une petite musique en France que l'on entend selon laquelle il faudrait oublier les crimes du 7 octobre et renvoyer tout le monde dos à dos, sous prétexte qu'il y a des crimes de part et d'autre. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut comparer des enfants qui ont été ciblés parce qu'Israéliens, parce que juifs, et des victimes collatérales dans la bande de Gaza. C'est fondamentalement différent", a martelé le cofondateur de Reporters sans frontières.

Que répond-il à ceux qui prétendent que les massacres du Hamas ont été inventés par Israël ? Ceux qui disent cela sont les mêmes qui disaient que le 11-Septembre n'avait pas eu lieu. Le problème, aujourd'hui, est que nous vivons dans un monde où les faits n'ont plus d'importance. Les gens ont de telles œillères idéologiques, qu'ils ne sont pus capables de voir les choses comme elles sont. Ce sont encore ces mêmes personnes qui ont manifesté samedi avec des discours haineux, qualifiant les attaques du Hamas de 'victoire'. Ces gens là sont sortis du cercle de la raison", a-t-il déploré, affirmant que "l'antisémitisme avait trouvé refuge dans l'extrême gauche française". "Tous ceux qui refusent de qualifier le Hamas de groupe terroriste me donnent envie de vomir", a-t-il conclu.