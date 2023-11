Israël commémore ce mardi soir le massacre du 7 octobre

Plusieurs rassemblements ont été organisés dans la soirée à travers le pays, offrant aux Israéliens un moment pour partager leur deuil

Israël s'est recueilli mardi, dans le silence et les larmes, pour rendre hommage aux victimes de l'attaque sans précédent du groupe terroriste Hamas qui a eu lieu il y a exactement un mois, une attaque qui a profondément traumatisé le pays entier. A la tombée de la nuit, plusieurs rassemblements ont été organisés à travers le pays, offrant aux Israéliens un moment pour partager leur deuil. À Tel Aviv, une cérémonie officielle s'est tenue au Palais de la Culture et a été retransmise à l'extérieur, sur la place HaBima. Sur la place Dizengoff, une veillée avec allumage de bougies a été organisée. À Jérusalem, face à la Knesset, environ mille personnes se sont rassemblées pour apporter leur soutien aux familles des otages et des disparus lors d'une cérémonie mêlant souvenir et protestation.

Miriam Alster/Flash90 Des Israéliens assistent à une cérémonie à la mémoire des victimes du Hamas à Gaza, sur la place Habima à Tel Aviv, un mois après le massacre du 7 octobre, le 7 novembre 2023.

La journée commémorative a débuté dans la matinée par une minute de silence observée à 11h00 lors de cérémonies à Jérusalem, Tel-Aviv et d'autres lieux à travers le pays.

Dans l'enceinte verdoyante de l'Université hébraïque de Jérusalem, plus d'un millier de personnes se sont réunies pour prier et chanter l'hymne national ensemble.

Jack GUEZ / AFP Des personnes participent à une veillée à la bougie pour les otages du Hamas, sur la place Dizengoff dans le centre de Tel-Aviv, le 7 novembre 2023.

Plus de 1 400 personnes ont perdu la vie depuis le 7 octobre, pour la plupart des civils tués le jour de l'attaque sanglante perpétrée par le mouvement terroriste palestinien dans le sud d'Israël, près de la bande de Gaza. Au moins 240 personnes ont été capturées lors de cette attaque et sont toujours détenues par le Hamas.

AHMAD GHARABLI / AFP Une femme filme un mur montrant des affiches identifiant des otages enlevés par le Hamas, lors d'une veillée devant le parlement israélien (Knesset) à Jerualem, le 7 novembre 2023.

D'autres rassemblements se sont tenus dans la journée en Israël et à l'international. À Paris, place du Trocadéro, environ 240 personnes ont participé à un événement pour réclamer la libération des otages. Pendant une heure, dans le silence et ponctuée de chants, les participants ont brandi chacun une pancarte avec le nom, l'âge et la photo d'un des otages du Hamas, surmontée de l'inscription "kidnappé(e)" sur fond rouge, et d'un QR code renvoyant au site web du collectif.