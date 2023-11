LIVEBLOG | Tsahal établit à nouveau un corridor sécurisé pour permettre aux Gazaouis de trouver refuge au sud

Tsahal élimine Mohsen Abu Zina, responsable de l'armement du Hamas

Un avion de chasse israélien a éliminé mercredi Mohsen Abu Zina, responsable de l'armement et de la fabrication d'armes du Hamas. Dans le cadre de ses fonctions, Mohsen Abu Zina était l'un des principaux concepteurs d'armes du Hamas et un expert dans le développement d'armes stratégiques et de roquettes utilisées par les terroristes du Hamas.

Au cours de la nuit, les troupes de Tsahal ont également identifié une cellule terroriste qui prévoyait de tirer des missiles antichars sur les forces armées. Les troupes ont dirigé un avion qui a frappé la cellule et tué plusieurs terroristes. En outre, les troupes de Tsahal ont dirigé une frappe aérienne contre une cellule terroriste responsable du lancement de roquettes en direction d'Israël. Plusieurs terroristes ont été tués dans l'attaque.