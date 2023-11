Pour aboutir à "une paix et une sécurité durables" Gaza ne devra pas "être utilisé comme une plateforme pour le terrorisme"

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a déclaré mercredi qu'Israël ne devrait pas "réoccuper" la bande de Gaza à la fin de la guerre en cours contre le Hamas, à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Tokyo. Alliés clé d'Israël, les États-Unis avaient déjà exprimé mardi leur opposition à une éventuelle réoccupation de ce territoire, après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré la veille qu’Israël assumera la "responsabilité générale de la sécurité" à Gaza "pour une durée indéterminée".

Dana Kopel / Pool via Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

Pour aboutir à "une paix et une sécurité durables" dans la région, les États-Unis pensent qu'il faut bannir "les déplacements forcés de Palestiniens de Gaza", empêcher ce territoire "d'être utilisé comme une plateforme pour le terrorisme" tout en évitant de le "réoccuper" à la fin du conflit en cours, a dit Antony Blinken. Il faudra aussi veiller à éviter à l'avenir "toute tentative de blocus ou de siège de Gaza" et toute "réduction" de son territoire, a-t-il poursuivi.

Il faudra également "placer les voix et les aspirations du peuple palestinien au cœur de la gouvernance à Gaza" après la guerre, et voir ce territoire "unifié" avec la Cisjordanie sous le contrôle de l'Autorité palestinienne, a-t-il ajouté.

EUGENE HOSHIKO / POOL / AFP Réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, à Tokyo, Japon, le 8 novembre 2023

Un "mécanisme durable de reconstruction de Gaza" devra par ailleurs être mis en place, et il faudra trouver "une voie permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre côte à côte dans leurs propres espaces, dans de mêmes conditions de sécurité, de liberté, d'opportunités et de dignité", a souligné le ministre américain des Affaires étrangères.