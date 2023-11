Tsahal élimine le chef de la production d'armes du Hamas

Mohsen Abu-Zina est le dernier d'une série de membres de haut rang du Hamas tués dans le cadre de la guerre en cours entre Israël et l'organisation terroriste

Les forces israéliennes ont éliminé le chef du département des armes et des industries du Hamas, Mohsen Abu-Zina, lors d'une frappe aérienne dans la bande de Gaza. Selon un communiqué de Tsahal et du service de sécurité du Shin Bet, Abu-Zina, qui était l'un des responsables de la production d'armes pour le Hamas, se spécialisait dans la fabrication de munitions stratégiques et de roquettes.

Ce chef de la production d'armements est le dernier d'une série de membres de haut rang du Hamas tués dans le cadre de la guerre en cours entre Israël et le Hamas, déclenchée par le massacre perpétré le 7 octobre.

Tsahal a également ciblé une cellule terroriste qui prévoyait de tirer des missiles antichars sur les forces israéliennes pendant la nuit, ainsi qu'une autre cellule qui lançait des roquettes en direction d'Israël.

Par ailleurs, l'UNRWA a affirmé mercredi qu'une école appartenant à l'organisation avait été touchée par des bombardements de Tsahal dans le nord de Gaza. L'UNRWA a rapporté par le passé que ses écoles dans la bande de Gaza avaient été utilisées par les groupes terroristes à des fins militaires, notamment pour stocker des roquettes et pour cacher des entrées vers les tunnels construits par le Hamas.