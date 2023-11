Gaza: 20 enseignants de l'UNRWA accusés d'avoir célébré les attaques du Hamas

L'ONG UN Watch a identifié 20 employés de l'organisation ayant glorifié des attaques terroristes, s'ajoutant aux 133 cas précédemment signalés

Un nouveau rapport d'UN Watch, une ONG basée à Genève, a mis en lumière des cas préoccupants d'endoctrinement des enfants palestiniens et de promotion du terrorisme et de l'antisémitisme par des enseignants de l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) dans la bande de Gaza. Le rapport intitulé "UNRWA : la haine commence ici" identifie 20 employés de l'organisation ayant glorifié des attaques terroristes, s'ajoutant aux 133 cas précédemment signalés.

L'enquête s'est centrée sur une sélection d'utilisateurs de Facebook qui se sont ouvertement identifiés comme travaillant pour l'UNRWA. Sur cette base, l'ONG émet l'hypothèse que le phénomène d'incitation à la violence et à la haine pourrait être bien plus étendu qu'il n'y paraît, et qu'il concernerait potentiellement des centaines, voire des milliers d'employés de l'organisation qui en compte 30.000. Cette estimation est particulièrement inquiétante quand on considère que le financement de l'UNRWA, à hauteur de 1,6 milliard de dollars, repose largement sur les contributions de pays occidentaux.

MOHAMMED ABED / AFP Des palestiniennes passent devant une école gérée par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) dans la ville de Gaza le 1er décembre 2022

La publication coïncide avec la présentation du rapport devant le Congrès des États-Unis par Hillel Neuer, directeur exécutif d'UN Watch. Le document a également été transmis à des figures clés telles que l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, et le commissaire aux Affaires étrangères de l'UE, Josep Borrell.

UN Watch a pressé les donateurs de l'UNRWA à assurer la conformité de l'agence à des normes d'éducation qui rejettent la haine et la violence. Hillel Neuer, a insisté sur la nécessité d'une enquête indépendante sur les employés de l'UNRWA et appelé à un engagement clair contre l'antisémitisme et le terrorisme.