Selon Abu Mohammed (pseudonyme), les attaques du 7 octobre n'étaient initialement pas destinées à cibler des civils israéliens

Un haut commandant du Hamas, dirigeant un bataillon de 400 combattants, a ouvertement critiqué les dirigeants du groupe, selon une interview donnée au journal britannique Daily Mail. Il a contredit la ligne officielle du Hamas en déclarant que les attaques du 7 octobre n'étaient initialement pas destinées à cibler des civils israéliens. Utilisant le pseudonyme Abu Mohammed, ce commandant a indiqué que le plan d'origine ciblait des soldats israéliens pour les capturer comme otages.

Toutefois, il affirme que les ordres ont été changés à la dernière minute par les dirigeants militaires du Hamas, conduisant au massacre de plus de 1 400 civils, incluant des enfants, des femmes dans le sud d'Israël. Environ 240 personnes ont été capturées et sont désormais retenues comme otages à Gaza.

"Je suis l'un des organisateurs [de l'attaque du 7 octobre] et nous ne nous attendions pas à un tel déroulement des événements", a-t-il confié via l'application Telegram au Daily Mail. Nous voulions que notre voix soit entendue par le monde entier... Mais aujourd'hui, ma chère Gaza est bombardée et cela est dû à notre direction." Selon lui, les dirigeants du Hamas ont "détruit" les niveaux inférieurs du mouvement terroriste en ordonnant l'attaque du 7 octobre.

Le commandant a par ailleurs blâmé Yahya Sinwar, le dirigeant du Hamas, le qualifiant de "bagarreur de rue" et a critiqué la direction qui a donné carte blanche à ses combattants pour "faire ce qu'ils veulent", en soulignant que ces dirigeants ne résident pas à Gaza et ne sont pas soumis aux représailles israéliennes.