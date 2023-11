Des hauts responsables de l'organisation terroriste ont exprimé l'espoir que "l'état de guerre" contre Israël deviendrait permanent

Le vice-dirigeant du Hamas à Gaza, Khalil al-Haya, a déclaré dans une interview au New York Times que l'organisation avait lancé une attaque le 7 octobre parce qu'il était nécessaire de "changer toute l'équation". D'autres hauts responsables de l'organisation terroriste ont exprimé l'espoir que "l'état de guerre" contre Israël deviendrait permanent. Selon al-Haya, les dirigeants du Hamas sentaient que la question palestinienne était mise de côté, et que seule une action radicale pouvait la raviver. "Nous avons réussi à ramener la question palestinienne sur la table, et maintenant personne dans la région ne peut trouver de la tranquillité", a-t-il affirmé.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Des roquettes sont tirées de Gaza vers Israël

Le suppléant de Yahya Sinwar a ajouté que "l'objectif du Hamas n'est pas de gérer Gaza et de lui apporter de l'eau et de l'électricité ou d'y améliorer la situation. Ce n'est pas un combat guidé par le fait que nous voulons du carburant ou des travailleurs. L'objectif de ce combat était de changer complètement la situation". "Nous avons réveillé le monde de son sommeil profond et montré que cette question doit rester sur la table", a-t-il ajouté.

Le New York Times note que, selon des interviews avec des dirigeants du Hamas, ainsi qu'avec des acteurs arabes, israéliens et occidentaux qui suivent de près l'organisation, il ressort que l'attaque a été planifiée par un cercle restreint de commandants à Gaza - qui n'ont pas partagé d'informations avec l'aile politique à l'étranger, ni avec leurs alliés régionaux tels que le Hezbollah. Ainsi, certains dirigeants de l'organisation terroriste hors de la bande de Gaza ont été surpris par l'ampleur de l'opération, et par sa brutalité.

Abed Rahim Khatib/Flash90 De la fumée s'échappe de la barrière frontalière avec Israël depuis Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 7 octobre 2023

Les sources citées par le journal ont indiqué que le Hamas lui-même avait été surpris par le succès de l'opération, et que le nombre de victimes et de captifs était plus élevé que prévu. Al-Haya a déclaré qu'il était clair dès le départ qu'Israël répondrait à l'attaque en bombardant Gaza.

Deux sources arabes, dont les gouvernements dialoguent avec le Hamas, ont dit que l'objectif principal de l'attaque du 7 octobre était de capturer autant de soldats israéliens que possible, en vue de procéder à un échange de prisonniers. Un acteur de la sécurité régionale a ajouté que le Hamas espérait qu'une fois l'attaque commencée, les Palestiniens qui vivent ailleurs se soulèveraient contre Israël, que les populations arabes d'autres pays s'insurgeraient contre leurs gouvernements et que les alliés régionaux de l'organisation terroriste, dont le Hezbollah, rejoindraient la lutte. "J'espère que l'état de guerre avec Israël deviendra permanent sur toutes les frontières", a affirmé Taher al-Nunu, le conseiller en communication du Hamas, "et que le monde arabe se tiendra à nos côtés".