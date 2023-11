"Nous avons roulé dans un véhicule blindé jusqu'au cœur du quartier de Shejaiya, quand soudain nous avons entendu des tirs"

Le spécialiste des questions sécuritaires d'i24NEWS, le journaliste Matthias Inbar, a accompagné une unité de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, ce mardi 8 novembre.

"Nous sommes partis de l'un des kibboutzim qui a subi de lourdes pertes ce terrible 7 octobre pour nous rendre au cœur de la bande de Gaza. Nous avons été les premiers journalistes à voir de nos propres yeux le couloir humanitaire qui permet aux citoyens palestiniens d'être évacués vers le sud. Les Gazaouis avançaient, les mains en l'air, en brandissant des drapeaux blancs. Nous avons roulé dans un véhicule blindé jusqu'au cœur du quartier de Shejaiya, quand soudain nous avons entendu des tirs dans toutes les directions. Il y avait des tirs de chars et de snipers. Nous nous sommes mis à genoux, des soldats sont arrivés et nous ont dit que nous devions évacuer immédiatement, et qu'il y avait une opération combinée de l'armée. Nous sommes repartis vers Israël".

Pour voir le reportage de Matthias Inbar: