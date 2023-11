Les pays du G7 unis dans leur soutien à Israël

"À l’heure où notre monde est confronté à des défis de plus en plus complexes, notre partenariat avec le G7 n’a jamais été aussi important", a dit Blinken

Après deux jours d'intenses négociations, les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 réunis à Tokyo se sont finalement entendus sur les termes d'une déclaration commune concernant la guerre entre Israël et le Hamas.

Dans le communiqué publié ce mercredi, ils "condamnent les attaques du Hamas" et soutiennent "le droit d'Israël à l'autodéfense, conformément au droit international", tout en appelant "à la libération immédiate et sans conditions" des personnes enlevées par les commandos terroristes.

https://twitter.com/i/web/status/1722232059383669050 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans le même temps, ils disent soutenir l'instauration de cessez-le-feu humanitaires à Gaza, ainsi que l'augmentation de l'aide vers le territoire palestinien.

Dans ce communiqué conjoint, les chefs de la diplomatie des sept pays les plus industrialisés visaient à trouver un équilibre entre la dénonciation sans équivoque des crimes du Hamas et "la nécessité d'une action urgente" pour aider les civils dans l'enclave palestinienne assiégée.

https://twitter.com/i/web/status/1722215653564952656 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Toutes les parties doivent permettre un soutien humanitaire sans entrave aux civils, y compris la nourriture, l'eau, les soins médicaux, le carburant et les abris, ainsi que l'accès aux travailleurs humanitaires", indique la déclaration conjointe du secrétaire d'État américain Antony Blinken et des ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, du Canada, de la France, l’Allemagne, le Japon et l’Italie. "Nous soutenons les pauses et les couloirs humanitaires pour faciliter l’aide d’urgence, les mouvements civils et la libération des otages."

"À l’heure où notre monde est confronté à des défis de plus en plus complexes, notre partenariat avec le G7 n’a jamais été aussi important", a écrit sur X le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.