Le chanteur Vianney menacé de mort pour avoir fait part de sa tristesse après le massacre du 7 octobre

Depuis sa déclaration de soutien à Israël après les massacres du 7 octobre, le chanteur Vianney se dit visé par des menaces de mort. Interviewé sur Europe 1 à l'occasion de la sortie de son nouvel album, l'artiste de 32 ans a également raconté que ces mêmes personnes menaçaient de "violer sa femme".

"Quand il y a eu l'attentat du 7 octobre, j'ai partagé un hommage et ça me paraissait normal. Je n'ai pas réfléchi. Il y a des gens qui ont été décapités, éventrés, tués… Cela ressemble à quelque chose que nous avons vécu au Bataclan et pour lequel la planète s'est mobilisée. Mais derrière, j'ai reçu des milliers de menaces de mort et des menaces de viol de ma femme. Il y a une violence dingue", a-t-il dit.

"Face à ça, je peux comprendre la peur qui s'empare des artistes et qui fait qu'ils ne s'expriment pas. Mais je considère qu'en tant qu'artistes, nous sommes des empathiques, c'est ce qui fait par exemple qu'on écrit des chansons. Et si on a un tant soit peu d'empathie, on est forcément terrifiés par ce qu'il s'est passé le 7 octobre."

Deux jours après les attaques du Hamas en Israël, Vianney s'était saisi de son compte X (ex-Twitter) pour dire son émotion, de manière très spontanée. "Pas besoin d'avoir des attaches en Israël pour se sentir meurtri ces jours-ci. Les victimes d'une telle barbarie sont, quoi qu'il arrive, nos frères et nos sœurs. Espérons, prions pour que ce sang versé n'emporte pas avec lui d'autres innocents", avait-il écrit.

Arthur et Cyril Hanouna, également victimes de menaces de mort sur Instagram pour le même motif de soutien à Israël, ont déposé plainte. Après enquête, il s'avère que les messages provenaient de la même personne, un jeune homme de 29 ans qui a été interpellé à Floirac, en Gironde. Après avoir reconnu être l'auteur des menaces, il a été placé sous contrôle judiciaire.