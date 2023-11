239 otages sont détenus par le Hamas à Gaza, 352 soldats de Tsahal ont été tués depuis le 7 octobre

Israël en guerre, jour 34 : Tsahal continue d'intensifier son opération terrestre dans la bande de Gaza et poursuit ses frappes en territoire libanais contre des cibles du Hezbollah, en réponse aux tirs de missiles sur le nord d'Israël. Les forces israéliennes ont pris le contrôle d'un bastion du Hamas à Gaza, après 10 heures de combat. Des tunnels terroristes ont également été découverts près d'un jardin d'enfants. Un 38e et un 39e soldats israéliens ont été tués depuis le début de l'offensive terrestre, le sergent (rés.) Eliahou Benjamin Elmakayes, 29 ans, et le major (rés.) Dov Moshe Kogan, 32 ans, tous deux tombés au combat dans le centre de la bande de Gaza. Israël, mis sous pression par les Etats-Unis, a par ailleurs annoncé des trêves humanitaires quotidiennes de quatre heures dans la bande de Gaza. Les Houthis du Yémis ont commis de nouvelles attaques contre Israel en tirant un missile sol-sol qui a été intercepté au-dessus de la mer Rouge par le système Arrow. Un peu plus tôt, un drone explosif a causé des dégâts dans un école de la ville d'Eilat. Le porte-parole de Tsahal a indiqué que 239 otages sont détenus par le Hamas à Gaza. En Cisjordanie, un terroriste palestinien a ouvert le feu cette nuit sur un véhicule israélien, touchant un couple d'Israéliens, blessant le mari grièvement et la femme modérément. Leur bébé est indemne.