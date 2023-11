Cisjordanie : six terroristes palestiniens éliminés depuis les airs à Jénine

Au cours de la nuit, les forces israéliennes ont procédé à l'arrestation de neuf individus recherchés en Cisjordanie

Six terroristes ont été neutralisés et six autres blessés lors d'attaques aériennes menées par l'armée de l'air israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine, selon des rapports des médias palestiniens diffusés jeudi. Les forces de sécurité, incluant des membres des brigades Kfir et Duvdevan, du corps du génie et de la police des frontières, ont lancé un raid en début de matinée dans le camp. C'est là qu'un groupe de terroristes armés a été attaqué depuis les airs par un drone de type Zik.

Au cours de la nuit, les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont procédé à l'arrestation de neuf individus recherchés en Cisjordanie. Lors d'une opération visant à désactiver les infrastructures terroristes dans le camp de réfugiés de Jénine, situé dans la brigade de Menashe, et des soldats du génie ont découvert et neutralisé des dizaines d'explosifs improvisés.

En outre, hier, le chef du Commandement central a émis un ordre de saisie et de démolition pour la maison de Daoud Faiz, située dans le village de Deir Amar. Il y a environ un mois, ce terroriste avait mené un attentat à la voiture-bélier aux postes de contrôle de Maccabim et de Hachmonaim, tué le sergent Maxim Moltchenov, et blessant plusieurs autres personnes.