David Meir, soldat de l'unité d'élite Sayeret Matkal,est tombé au combat le 7 octobre lors de l'attaque des terroristes du Hamas sur le kibboutz Beeri

Le réserviste David Meir, un combattant de 31 ans de l'unité d'élite Sayeret Matkal, est tombé au combat lors de l'attaque des terroristes du Hamas sur le kibboutz Beeri au début de la guerre. Une photo diffusée hier sur les réseaux sociaux montre Shaked, son fils de huit mois seulement, souriant devant une photo de son père posée sur sa tombe, à l'occasion des 30 jours de son enterrement ce mercredi.

https://twitter.com/i/web/status/1722329937862885796 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Zuriel, le frère de David, a raconté à la chaîne Kan l'histoire de ce soldat derrière la photo : "C'est dur à dire, mais c'est naturel, David était quelqu'un qui avait toujours le sourire. Même dans les moments les plus difficiles du service militaire et des parcours épuisants, on disait toujours de lui qu'il souriait et vivait avec joie", a raconté Zuriel. "Le jour où il est tombé, il est arrivé à l'unité avec un sourire sur le visage, disant 'je suis venu pour travailler dur'. Quand ils l'ont sorti après qu'il avait saigné pendant une heure, il souriait à celui qui l'a secouru, et après sa mort, ceux qui ont vu son corps ont dit qu'il avait un petit sourire".

David se trouvait à son domicile le matin de l'attaque et a rapidement retrouvé son unité. Son frère a raconté : " David était prêt à se dévouer pleinement à cette cause. Il ne pouvait pas rester à l'écart. Avant qu'ils n'entrent à Be'eri, lui et son unité ont traîné près de la bande de Gaza, et il a dit 'je dois y aller, des gens meurent là-bas, je ne peux pas attendre'".

Chaim Goldberg/Flash90 Anat Meir et son bébé pleurent son mari, le soldat David Meir, tué par des terroristes du Hamas le 7 octobre, le 30e jour après ses funérailles au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem, le 8 novembre 2023

Zuriel, lui-même mobilisé dans la réserve, a reçu un appel de sa sœur au milieu de la nuit lui disant que leur frère avait été gravement blessé. "Elle a dit qu'il fallait le chercher dans les hôpitaux. Mon père s'est rendu sur les lieux et m'a récupéré en cours de route. Après une heure à errer, une officière est venue nous informer", a raconté le frère.