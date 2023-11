Le Hezbollah et les Gardiens de la révolution projettent de frapper des cibles israéliennes dans le monde

Selon le journal allemant Die Welt, des discussions ont lieu avec le groupe Front Polisario pour attaquer l'ambassade d'Israël au Maroc

Le journal allemand Die Welt a révélé, jeudi, l'existence de discussions entre l'organisation terroriste Hezbollah et des membres du Front Polisario avec des représentants des Gardiens de la révolution iraniens pour mener des attaques coordonnées contre des cibles israéliennes, notamment l'ambassade d'Israël au Maroc. Le Front Polisario est un mouvement qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, récemment annexé par le Maroc, basé dans les camps de réfugiés de Tindouf dans le sud de l'Algérie.

Ces révélations surviennent après des événements préoccupants au Brésil, où la police fédérale a arrêté mercredi deux personnes suspectées de préparer des attaques contre la communauté juive locale, d'après des informations relayées par les médias locaux. Dans le cadre de cette affaire, onze mandats de perquisition et de saisie ont été délivrés dans plusieurs régions du pays. Les individus arrêtés sont soupçonnés d’être liés au Hezbollah, et auraient été recrutés et financés par le groupe terroriste libanais.

AFP Des personnes brandissent des drapeaux palestiniens, iraniens et du Hezbollah sur la place Imam Hussein à Téhéran

Dans un autre cas, rapporté mercredi par la chaîne de télévision australienne Sky News, un homme juif d'une quarantaine d'années a été hospitalisé pendant quatre jours suite à une violente agression commise par trois sympathisants pro-palestiniens dans un parc à Sydney. La victime a été frappée à au moins douze reprises et a subi des blessures graves, incluant une cécité temporaire, une commotion cérébrale, et quatre fractures vertébrales.