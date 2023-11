Les discussions portent également sur une diminution des frappes israéliennes et de l'acheminement de carburant dans la bande de Gaza

Les chefs de la CIA et du Mossad ont rencontré le Premier ministre qatari à Doha jeudi pour discuter des paramètres d'un accord concernant la libération d'otages et une pause dans les combats entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza, a indiqué une source informée de la réunion à l'agence de presse Reuters. L'issue des discussions est toutefois inconnue. Le Qatar, où plusieurs leaders politiques du Hamas sont basés, mène des efforts de médiation entre le Hamas et les responsables israéliens pour la libération de 239 otages pris par des terroristes du Hamas lors de leur incursion en Israël le 7 octobre, tuant 1 400 personnes.

AP Photo/Brynn Anderson, File le directeur de la CIA William Burns

Israël a ensuite lancé un bombardement incessant de la Gaza gouvernée par le Hamas et a lancé une incursion dans le territoire palestinien.

David Barnea, chef du service de renseignement israélien Mossad, le directeur de la CIA William Burns et le Premier ministre qatari Cheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani ont tenu la réunion après que des médiateurs qataris ont rencontré des responsables du bureau politique du Hamas mercredi soir et discuté des paramètres potentiels d'un accord.

Les discussions comprenaient également la possibilité de permettre l'importation humanitaire de carburant à Gaza, jusqu'à présent refusée par Israël de peur qu'elle ne soit détournée à des fins militaires par le Hamas.

Dmitry Astakhov / Sputnik / AFP Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani

Une source a déclaré à Reuters mercredi que les discussions portaient sur la libération de 10 à 15 otages en échange d'une pause humanitaire d'un à deux jours.

L'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, est arrivé plus tard jeudi à Abou Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, où il a rencontré le président émirati Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, selon un communiqué du Diwan émirien. Cheikh Tamim était accompagné du Premier ministre qatari. Le but de la visite n'était pas immédiatement clair. Contrairement au Qatar, les ÉAU entretiennent des relations diplomatiques avec Israël depuis un accord de normalisation négocié par les États-Unis en 2020.