Les soldats israéliens ont éliminé plus de 50 terroristes lors de combats intenses pour la prise du site

L’armée israélienne a indiqué jeudi que les forces de la 162e Division, opérant au cœur de la ville de Gaza, ont mené des opérations intensives ces dernières heures. Avec le soutien de l'aviation militaire et l'assistance des forces spéciales, elles ont notamment investi le quartier général militaire de l'organisation terroriste Hamas, situé près de l'hôpital Shifa.

Ce site est un centre crucial pour les activités de renseignement et opérationnelles du Hamas et a été utilisé pour planifier et préparer les attaques du 7 octobre. Les forces d'infanterie, blindées et du génie de la Brigade Givati ont œuvré pour sécuriser la zone, neutralisant les infrastructures terroristes, y compris un vaste réseau de tunnels souterrains. Elles se sont également engagées dans des combats, éliminant plus de 50 terroristes lors de combats intenses, rapporte Tsahal. Des documents cruciaux de renseignement militaire et des puits de tunnels stratégiques ont été découverts et neutralisés. En outre, des installations de fabrication de missiles antichars et des sites de lancement de roquettes antiaériennes ont été repérés et détruits.

Ce quartier militaire abritait le siège central du renseignement et le quartier général de l’armée de l’air de l'organisation terroriste, ainsi que des bureaux gouvernementaux du Hamas, comme le ministère de l'Intérieur et un poste de police. Il comprenait également les plus grandes installations d'entraînement pour la guerre urbaine dans la bande de Gaza, des postes militaires, des entrepôts et diverses usines de munitions, utilisées pour produire des roquettes, des missiles antichars, des UAV et des explosifs.

Toutes ces infrastructures terroristes sont situées à proximité d'installations civiles telles que des écoles, des jardins d'enfants, des cliniques médicales et des mosquées. Selon Tsahal, cette proximité constitue une preuve supplémentaire de l'utilisation par l'organisation terroriste Hamas des résidents de la bande de Gaza comme boucliers humains pour ses activités terroristes.