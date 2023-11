Tsahal ouvre une ligne permettant aux habitants de Gaza de signaler les abus du Hamas

Le Hamas empêche de nombreux Gazaouis de partir vers le sud du territoire palestinien, les maintenant ainsi en situation de danger

L'armée israélienne a mis en place un numéro de téléphone et un compte Telegram pour permettre aux résidents de Gaza de rapporter les cas où ils sont empêchés de s'enfuir vers le sud par des membres du Hamas. Pour signaler de tels incidents, ils peuvent appeler le +972 50-341-0322 ou utiliser le compte Telegram nommé @gaza_saver. "Je m'adresse à la population de Gaza : votre pouvoir est plus fort que vous ne le pensez ! Si le Hamas vous barre la route vers le sud, n'hésitez pas à nous le signaler via le compte Telegram, en utilisant le numéro joint", a déclaré le porte-parole en langue arabe de Tsahal, le lieutenant-colonel Avichay Adraee.

"Hier, nous avons publié le nom et le rôle d'Ahmed Tsiam, le commandant d'un bataillon du Hamas qui a empêché des milliers de personnes qui se réfugiaient dans l'Hôpital Ranteesi à Gaza de se déplacer vers le sud et de se protéger. Aujourd'hui, nous révélons une autre preuve des tentatives du Hamas : un enregistrement d'une conversation entre deux résidents de Gaza qui disent ce que vous savez tous : le Hamas empêche de force les habitants du nord de la bande de Gaza d'évacuer afin qu'ils puissent continuer à servir de bouclier humain pour ses terroristes !". Adraee a révélé mercredi que Siam se cachait dans l'hôpital et empêchait environ 1 000 personnes d'évacuer.

Depuis la réponse israélienne aux attaques brutales du Hamas le 7 octobre, Tsahal a multiplié les efforts humanitaires pour sauver la vie des habitants de Gaza. L’armée a pris l'initiative de contacter directement les habitants de Gaza par téléphone pour les avertir d'évacuer les zones ciblées avant les frappes aériennes. Parallèlement, l'armée de l'air israélienne a régulièrement disséminé des tracts informant les résidents de Gaza des frappes aériennes imminentes dans des secteurs déterminés. Selon différentes sources, le Hamas empêche de nombreux Gazaouis de partir vers le sud du territoire palestinien, les maintenant ainsi en situation de danger. Dans certains cas, ils les auraient même été punis pour avoir tenté de fuir. Des milliers de Gazaouis ont fui vers le sud de la bande en utilisant un couloir humanitaire ouvert par Tsahal via la route Salah-a-Din mercredi.