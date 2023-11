Canada : des écoles juives de Montréal visées par des tirs au coeur de la nuit

Le Premier ministre du Québec, François Legault, a lancé "un appel au calme à tous les Québécois et Québécoises", en condamnant cet acte

Des coups de feu ont été tirés sur deux écoles confessionnelles juives de Montréal au cours de la nuit de mercredi à jeudi, sans faire de blessé, a annoncé la police.

Des impacts de balle ont été retrouvés sur la porte de deux institutions scolaires juives de la ville de Montréal dans la matinée de jeudi. Ils auraient été tirés en pleine nuit au moment où les établissements étaient vides et n'auraient ainsi fait aucun blessé, ont précisé les autorités.

"Je veux être très clair. Nous condamnons cette violence antisémite dans les termes les plus forts", a réagi le Premier ministre Justin Trudeau, après avoir parlé d'une "terrifiante" montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie, sur fond de conflit entre Israël et le Hamas.

https://twitter.com/i/web/status/1712910535576969586 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le Premier ministre du Québec, François Legault, a lancé "un appel au calme à tous les Québécois et Québécoises", en condamnant cet acte ainsi qu'une confrontation violente qui a eu lieu mercredi dans une université montréalaise.

Deux groupes étudiants se revendiquant comme pro-israélien et pro-palestinien en sont venus aux mains à l'université Concordia, blessant trois personnes, selon l'université et la police qui a dû intervenir. Un individu a été arrêté pour voie de fait.

Des croix gammées ainsi qu'une incitation à la haine publiée en ligne ont également été rapportés par l'établissement qui mentionne "une augmentation inquiétante des actes d'intimidation" ces derniers jours.

Le Premier ministre québécois a en outre "fait appel aux forces policières" pour tenter d’apaiser le climat social et n'exclut pas la possibilité d'interdire les rassemblements qui se tiennent en marge de la guerre au Proche-Orient.

Plus tôt cette semaine, la police de Montréal a indiqué avoir lancé une enquête après qu'une synagogue de la métropole québécoise ait été visée par des cocktails Molotov.