Le Jihad islamique dit être prêt à libérer deux otages et publie une vidéo

Le Jihad islamique a affirmé vouloir libérer deux otages israéliens qu'il détient à Gaza pour des "raisons humanitaires". Les deux personnes en question sont Hanna Katzir, 77 ans, et Yagil Yaakov, 13 ans. La dame âgée et l'adolescent sont apparus dans une vidéo publiée ce jeudi par l'organisation terroriste complice du Hamas. Sur ces images, les deux otages récitent un discours écrit par les terroristes, affirmant qu'ils sont "bien traités", que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est "l'unique responsable de leur situation", et qu'ils leur tardent de retrouver leurs proches. Soit le même discours, presque mot pour mot, récité dans une vidéo précédente par trois femmes otages, diffusée par le Hamas.

Selon les proches des deux captifs, Hanna Katzir, est sous traitement médicamenteux et se déplace avec un déambulateur, tandis que Yagil Yaakov souffre d'une allergie très sévère à l'arachide, qui met potentiellement sa vie en danger.

Comme pour chaque enregistrement publié par le Hamas ou le Jihad islamique, les médias israéliens, dont i24NEWS, ont décidé de ne pas publier cette vidéo, pour ne faire le jeu de la propagande du Hamas. Les familles des deux otages ont elles-mêmes prié les médias de ne pas les diffuser.