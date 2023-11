Tsahal compte aujourd’hui 460 000 soldats mobilisés, dont 365 000 réservistes qui ont quitté femmes, enfants et travail pour enfiler l'uniforme

"Je dois laisser mon mari partir. Je ne dois pas être égoïste, le pays a besoin de lui", souffle Emma. A ce stade, cette toute jeune femme de 21 ans, mariée depuis un an à son amour d’adolescence, sait peu de choses : son époux, réserviste dans la brigade Nahal, a été appelé sur le front nord, là où le Hezbollah lance des roquettes et des missiles quotidiens. Le danger pour sa vie est réel, et elle n’a aucune idée du moment où elle le reverra. "Je ne peux m’empêcher de penser qu’il pourrait ne pas revenir…"

Le 7 octobre, funeste jour des attaques du Hamas, a été un séisme dont les répliques ne finissent plus. Une déflagration aux ondes de choc multiples, dont aucun Israélien ne sort indemne. Dans ce petit pays de neuf millions d’habitants, tout le monde, ou presque, connaît plus ou moins directement une famille comptant une victime, un blessé, un otage ou un rescapé. Et désormais, chacun a un fils, un frère, un père ou un cousin au front.

Yonatan Sindel/Flash90 Dernier baiser avant de partir au front, le 12 octobre 2023

La contre-offensive israélienne pour venir à bout du Hamas a engendré une mobilisation jamais vue depuis la guerre de Kippour en 1973. Tsahal compte aujourd’hui 460 000 soldats actifs, dont 365 000 réservistes. Parmi eux, Yossef, le mari d’Emma, qui considérait l’armée comme un chapitre plus ou moins clos de sa vie. Après avoir effectué son service en tant que combattant, la vie a mené ce jeune homme de 26 ans, né en France, vers la yeshiva (école talmudique). Il a peu à peu épousé un mode de vie ultraorthodoxe. Mais c’était sans compter la guerre, qui lui a fait retrouver l’uniforme et son fusil d’assaut... avec un naturel qui "l’a lui-même surpris", confie-t-il.

"A partir du moment où j’ai été appelé, une sorte d’instinct s’est réveillé. Je me suis entraîné pour ça pendant des années, et je veux être sur le front, c’est mon devoir", explique-t-il, affirmant "avoir le sentiment de s’inscrire avec tous ses frères d’armes dans la lignée de tous ceux qui, dans l’histoire, ont combattu pour la survie d’Israël". Et s’il a l’opportunité d’échanger des mots de Torah entre deux opérations, ou d’aider un soldat à mettre les tefilines, "sa présence sur le front prendra encore plus de sens", dit-il.

Depuis le départ des hommes à la guerre, chaque foyer israélien vit au ralenti, suspendu aux nouvelles du front et aux appels du ou des soldats de la maison. Car dans un pays où le service militaire est obligatoire pour les filles et les garçons, et où l’on est réserviste jusqu’à 40 ans au moins - voire plus si on est volontaire-, les familles ayant un père mobilisé en même temps que ses enfants ne sont pas rares.

Courtesy Ephraim Zenou Père et fille en novembre 2023

Sophie est de ces mères qui retiennent leur souffle, et dont l’angoisse est devenue le lot quotidien. Son tribut à la guerre est particulièrement lourd : ses deux fils, dont l’un est réserviste, se trouvent sur le front nord. Idem pour son gendre, marié à sa fille depuis même pas trois mois. A ses courtes nuits hantées par les massacres du Hamas, ont succédé des nuits non moins tourmentées, à se demander à quels dangers ses enfants sont exposés. La semaine dernière, une roquette est tombée à 50 mètres de son fils, basé à Kiryat Shmona. Son autre fils, posté à quelques mètres à peine de la frontière libanaise, a cru sa dernière heure arrivée lorsqu’un drone suicide est passé tout près de lui et de ses compagnons d’armes. Tous ont alors récité le Chema Israel.

Courtesy Yossef Yossef a quitté la Yeshiva pour les zones de combat

"Au moment de notre alyah de France il y a 16 ans, les enfants étaient petits et leur engagement dans l’armée semblait loin, tellement abstrait. Ce que je vis avec cette guerre est le cauchemar absolu de toute mère. On s’inquiète pour nos enfants depuis qu’ils sont venus au monde, mais là c’est complètement différent", explique Sophie. Elle souligne qu’outre l’horreur des attaques du Hamas et la guerre qu’elles ont déclenchée, la seule séparation de familles et de jeunes couples engendrée par la mobilisation de réservistes "est en soi une tragédie". Il n’y a qu’à regarder les images de ces pères privés d’assister à la circoncision de leurs fils, et contraints d’y prendre part via leur smartphone ou un talkie-walkie, pour en prendre la mesure. Ou les visages de ces deux combattants tués dernièrement à Gaza, âgés de 39 et 41 ans, qui en quittant leurs enfants avaient promis d’être de retour le plus vite possible…

Le tribut est lourd aussi pour Eva, 22 ans, dont le fiancé, David, combat dans Gaza depuis dix jours. Pas un message ni un appel de lui depuis qu’il est entré de plain-pied dans cet enfer. Juste deux mots de son supérieur sur un groupe Whatsapp à la fin de chaque journée, pour dire que les hommes sous ses ordres "vont bien". Soutenue par sa foi, malgré les soldats qui meurent chaque jour, la jeune femme s’efforce de garder la tête hors de l’eau. Elle fait de son mieux pour concentrer ses pensées sur le moment où David rentrera, et sur leur mariage qu’ils espèrent pour bientôt. A l’instar de nombreux proches de soldats, elle fait aussi du bénévolat, part indispensable de l’effort de guerre. "Préparer des repas de shabbat pour les militaires, ou aider les agriculteurs en manque de main d’œuvre permet de se sentir utile, et de se convaincre, un peu, qu’on a une prise sur ce qu’il se passe", analyse Eva.

Comme tous les autres soldats au front, son fiancé est passé d'un jour à l'autre, en un battement de cil, du confort de son foyer au terrain brut, en zone de combat. Yossef, lui, est passé sans transition des bancs de sa yeshiva à un no man’s land à quelques mètres des positions du Hezbollah.

Tomer Neuberg/Flash90 Le dur moment de la séparation entre une mère et son fils, soldat de Tsahal

Aussi entraînés qu’ils aient pu l’être lors de leur service régulier ou de leurs périodes de réserve, tous ces soldats et réservistes ont à gérer cette angoisse qui prend au ventre lorsque le moment de vérité du front arrive. "J’ai parfois peur, mais je me reprends vite car je sais que c’est contraire à la Torah", dit Yossef. Au final, comme chez tous les soldats, c’est le courage et la détermination qui l’emportent. Ils disent avoir la certitude de se battre pour la cause la plus juste qui soit, celle de défendre "la maison" du peuple juif, et garantir sa survie sur sa terre. L'échec, dans cette mission existentielle, n'est pas une option, affirment-ils.

Plus tard après les combats, nombre d'entre eux, comme leurs proches, auront à gérer des blessures au long cours, physiques ou psychologiques, voire les deux. La guerre n’épargne personne, pas même les survivants. C’est toute une nouvelle génération d’Israéliens qui devra faire avec ses traumatismes, et se reconstruire, malgré eux.