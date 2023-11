"Nous ne cherchons pas à occuper Gaza", réaffirme Benjamin Netanyahou

Benjamin Netanyahou a à nouveau insisté sur le fait que tout cessez-le-feu serait conditionné par la libération des otages israéliens

Au cours d’une interview accordée à la chaîne américaine Fox News jeudi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fermement rejeté la possibilité d'un cessez-le-feu avec le Hamas, jugeant que cela signifierait une capitulation devant le terrorisme et la victoire de l'axe de la terreur dirigé par l’Iran. Il a insisté sur le fait que tout cessez-le-feu serait conditionné par la libération des otages israéliens.

AHMAD GHARABLI / AFP Portraits des otages enlevés par le Hamas, devant le parlement israélien (Knesset) à Jérusalem

Répondant aux inquiétudes concernant les intentions d'Israël à Gaza à l’issue de la guerre, le chef du gouvernement israélien a précisé qu’Israël ne désirait pas réoccuper la bande de Gaza dont l’État hébreu s’était retiré en 2005. "Nous ne cherchons pas à occuper, nous cherchons à donner à Gaza et à nous-mêmes un avenir meilleur dans l'ensemble du Moyen-Orient", a-t-il assuré. Le but d’Israël est de trouver une solution durable en éliminant le Hamas, a-t-il martelé.

Benjamin Netanyahou s’est notamment engagé à minimiser les pertes civiles et maximiser l'impact sur les terroristes du Hamas. "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire les pertes civiles", a-t-il dit. Il a souligné les efforts déployés pour établir des zones de sécurité et des couloirs d'évacuation pour les civils, malgré les tentatives du Hamas de les maintenir en danger. Le Premier ministre a aussi reconnu que l’armée israélienne rencontrait plus de difficultés que prévu à Gaza, indiquant que l’offensive terrestre prenait plus de temps que prévu.

Israel Defense Forces Spokeperson's Unit Soldats israéliens dans la bande de Gaza

Il a remercié le Congrès américain et le président Biden pour leur soutien, qu’il a estimé crucial pour le succès global de l’armée israélienne contre le terrorisme. Benjamin Netanyahou a par ailleurs évoqué les manifestations pro-palestiniennes dans le monde, au cours desquelles des slogans et chants antisémites sont scandés. Il a mis en garde contre le soutien au Hamas, qualifiant à nouveau le groupe terroriste de "nouveaux nazis".