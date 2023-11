Tsahal s’empare du QG de Muhammad Sinwar, frère du chef du Hamas

Les raids ont été menés contre des postes militaires et un camp d'entraînement du Hamas situés au cœur d'une zone peuplée de civils

Au cours des dernières 24 heures, les forces israéliennes ont mené un vaste raid contre un poste militaire et un camp d'entraînement de l'organisation terroriste du Hamas, situés au cœur d'une zone peuplée de civils. Les soldats ont investi les bâtiments et confisqué leur contenu, notamment des dizaines d'armes, de missiles, de drones, de cartes, d'appareils de communication, de mortiers et de moyens technologiques. Une trentaine de terroristes ont été éliminés.

IDF Spokesperson Armes et matériel terroristes saisis dans la bande de Gaza, le 10 novembre 2023

Les soldats israéliens ont également fait une descente dans le bureau de Muhammad Sinwar, le frère du chef du Hamas Yahya Sinwar, impliqué notamment dans la détention à Gaza de Gilad Shalit. Le matériel, les armes et les brochures de l'organisation trouvés sur place qui ont servi à planifier des actions terroristes contre Israël ont été saisis.

Les soldats israéliens ont pris possession de bâtiments, localisé et confisqué des dizaines d'autres armes et moyens de guerre, comme des missiles, des drones, des cartes, des appareils de communication et de nombreux autres outils technologiques. Durant le raid, des terroristes ont ouvert le feu sur les troupes israéliennes qui ont riposté, éliminant une trentaine d’entre eux.

Dans une activité parallèle, l’armée israélienne a investi un autre poste militaire du Hamas dans lequel des systèmes d'activation et de calibration de roquettes et un lanceur de roquettes prêt à être utilisé ont été découverts. Un lance-roquette (RPG) chargé, des composants électroniques et de nombreux documents de renseignement ont également été saisis.