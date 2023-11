"Après l'élimination du Hamas, il y aura un contrôle sécuritaire total sur la bande de Gaza", assure Netanyahou

"L'armée israélienne agit pour éliminer toute menace terroriste de la bande de Gaza", a affirmé le Premier ministre

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré vendredi pour la première fois les chefs des localités proches de la bande de Gaza depuis le début de la guerre. M. Netanyahou a promis qu'Israël éliminerait le Hamas, qu'il y aurait une démilitarisation complète de la bande de Gaza et un contrôle sécuritaire total sur le territoire gazaoui.

La réunion, qui s'est tenue à la Kirya à Tel-Aviv, s'est ouverte par une minute de silence à la mémoire du chef du Conseil Shaar HaNegev, Ofir Liebstein.

M. Netanyahou a déclaré aux maires et responsables du sud que "même après la fin de la guerre, la bande de Gaza restera sous le contrôle sécuritaire de Tsahal". Nous ne faisons pas confiance aux autres forces", a-t-il affirmé. Les chefs des localités ont exprimé au Premier ministre l'inquiétude de leurs résidents évacués de retour dans la bande de Gaza et ont exigé l'élimination complète des organisations terroristes.

Le maire de Sderot, Alon Davidi, a déclaré à M. Netanyahou que "la guerre prendra fin lorsque l'armée israélienne aura vaincu le Hamas et le Jihad et que l'État aura renvoyé toutes les personnes enlevées sur notre territoire". "Même dans ce cas, Israël devrait rester sur place et contrôler en toute sécurité la bande de Gaza. Il ne devrait y avoir aucune menace pour Sderot, ses environs et toutes les localités du sud, et nos résidents pourront rentrer tranquillement et en toute sécurité chez eux", a-t-il conclu.