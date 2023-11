"Ne vous fiez pas aux informations qui ne proviennent pas directement de Tsahal"

Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a commenté les informations diffusées dans les médias israéliens concernant des accords potentiels avec le Hamas qui permettraient au groupe terroriste de libérer certains des otages qu'il détient.

"Nous travaillons constamment, et de manière proactive, au retour des otages", a déclaré M. Hagari lors d'une conférence de presse tenue dans la soirée.

"Ces processus sont complexes et prendront encore du temps. Nous ne manquerons pas une seule occasion de ramener les otages chez eux", a-t-il ajouté. Hagari a invité le public à ne pas se fier aux informations concernant les accords sur les otages qui ne proviennent pas directement de Tsahal, qui informera d'abord les familles des otages s'il y a un développement et ensuite le public. Depuis l’attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre, plus de 240 otages israéliens sont encore retenus.