6 500 rabbins venant de 100 pays prient en faveur d'Israël à New York

Plus de 6 500 rabbins du mouvement Habad du monde entier se sont réunis lors de la conférence annuelle à Queens, New York, où ils ont prié pour Israël et le judaïsme près de la tombe du Rabbi de Loubavitch. "Le cœur, l'esprit et les prières de tous sont ici - les 6 500 rabbins et leaders juifs de plus de 100 pays sont avec le peuple juif", a déclaré le porte-parole de Habad-Loubavitch, le rabbin Motti Zaligsson. "Nous voyons également un réveil spirituel juif au cœur de l'Amérique juive depuis les attentats du 7 octobre. Le peuple juif est uni et résolu comme jamais auparavant."