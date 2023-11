Les dirigeants arabes et musulmans à Ryad pour réclamer l'arrêt des violences à Gaza

L'attention sera portée sur la participation du président iranien Ebrahim Raïssi qui soutient le Hamas et le Hezbollah

Les dirigeants arabes et le président iranien sont réunis samedi en Arabie saoudite pour un sommet conjoint qui devrait souligner l'urgence de mettre fin aux attaques d'Israël contre Gaza avant que le conflit n'embrase la région. Les réunions d'urgence de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) se tiennent à Ryad cinq semaines après le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, le 7 octobre.

La Ligue arabe et l'OCI devaient au départ tenir leurs réunions séparément, mais le ministère saoudien des Affaires étrangères a annoncé tôt samedi que les sommets des deux organisations seraient tenus en commun.

Cette décision souligne la nécessité d'aboutir à "une position collective unifiée qui exprime la volonté commune arabe et musulmane au sujet des événements dangereux et sans précédent observés à Gaza et dans les territoires palestiniens", a déclaré l'Agence saoudienne de presse.

La Ligue arabe abordera "la marche à suivre sur la scène internationale pour mettre fin à l'agression, soutenir la Palestine et son peuple, condamner l'occupation israélienne et la tenir responsable de ses crimes", a déclaré jeudi le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki.

La participation du président iranien Ebrahim Raïssi marquera aussi sa première visite en Arabie saoudite depuis l'annonce surprise en mars du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux poids lourds du Moyen-Orient, après sept ans de rupture. L'Iran soutient le Hamas mais aussi le Hezbollah et les rebelles Houthis du Yémen, qui font craindre une extension du conflit. Les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah sont quotidiens à la frontière israélo-libanaise tandis que les rebelles yéménites ont revendiqué plusieurs attaques de drones et de missiles contre le sud d'Israël.

La monarchie saoudienne, qui entretient des liens étroits avec les Etats-Unis et qui envisageait avant la guerre de normaliser ses relations avec Israël, craint d'être prise pour cible, estiment les analystes. Vendredi, le prince héritier et dirigeant de facto du royaume, Mohammed ben Salmane a dénoncé les "violations continues du droit humanitaire international par les forces d'occupation israéliennes", dans sa première déclaration publique sur la guerre.