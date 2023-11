Gaza : des positions clés du Hamas prises par Tsahal, 150 terroristes éliminés

Des affrontements intenses se poursuivent dans et autour de la ville de Gaza

Des troupes israéliennes ont pris le contrôle des postes avancés clés du Hamas à Gaza vendredi, tuant environ 150 membres du groupe terroriste dans les combats, selon l'armée, alors que des affrontements intenses se poursuivent dans et autour de la ville de Gaza. Des combats violents ont par ailleurs été signalés aux abords de l'hôpital Shifa, où se trouve le principal quartier général du Hamas, selon Israël. Des sources palestiniennes ont affirmé que des forces spéciales israéliennes opéraient dans la région et que des forces blindées se rapprochaient.

Selon l'Associated Press, des milliers de Palestiniens ont fui les environs de Shifa et ont commencé à se déplacer vers le sud de la bande de Gaza. De son côté, le Wall Street Journal a rapporté que les autorités de l'hôpital avaient commencé à évacuer le centre médical sur ordre de l'armée israélienne. Entre 50 000 et 60 000 personnes se trouvaient à l'intérieur et autour de l'hôpital, qui abriterait également 2 500 patients, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Vendredi soir, l'armée a affirmé qu'une explosion à l'enceinte de l'hôpital, qui aurait tué 13 personnes selon les responsables de la santé à Gaza, a été causée par un tir de roquette ratée palestinien, qui ciblait au départ des soldats israéliens, tandis que le Hamas a attribué l'incident à une frappe israélienne.

Des sources palestiniennes ont par ailleurs indiqué qu'une autre explosion à l'école Al-Buraq de la ville de Gaza avait tué 50 personnes, dont la petite-fille du dirigeant du Hamas Ismaïl Haniyeh. Israël n'a pas commenté cette explosion et le rapport n'a pas pu être vérifié. Les écoles de Gaza sont actuellement fermées, et il n'est pas clair qui se trouve à l'intérieur.

Le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza a déclaré que plus de 11 000 personnes avaient été tuées depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre avec des attaques meurtrières du Hamas dans le sud d'Israël. Les chiffres ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante et on estime qu'ils incluent des civils tués accidentellement par des tireurs palestiniens dans la bande de Gaza ainsi que des membres de groupes terroristes tués par l'armée israélienne.