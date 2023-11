Gaza : les organisations terroristes responsables de l'attaque sur l'hôpital Al-Shifa, selon Tsahal

Tsahal a évacué deux établissements médicaux de la bande de Gaza, permettant aux administrateurs de faire passer les patients par le corridor humanitaire

Le porte-parole de Tsahal en arabe, Avichay Adraee, a déclaré vendredi sur son compte X que la roquette qui a touché l'hôpital Al Shifa dans la bande de Gaza, plus tôt dans la journée, a été causée par "un tir raté des organisations terroristes qui ont tenté de cibler Israël". "Selon les analyses de Tsahal, des grenades propulsées par roquettes ont touché l'hôpital", a-t-il écrit. Dans un autre tweet, il a écrit : "Selon les informations disponibles auprès de Tsahal, les organisations terroristes dans la bande de Gaza sont responsables du lancement du missile défectueux qui a touché l'hôpital."

Un peu plus tôt, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et vérifiée par Reuters vendredi montrait plusieurs morts et blessés, dont des enfants, dans une zone de l'hôpital Al Shifa à Gaza. Un porte-parole du ministère de la Santé de Gaza avait attribué cet incident à un tir israélien.

Un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que l'hôpital Al Shifa avait été "soumis à un bombardement", ajoutant que 20 hôpitaux à Gaza étaient maintenant hors service. Interrogée sur les allégations du ministère de la Santé de Gaza selon lesquelles une frappe israélienne aurait touché la cour de l'hôpital, la porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, a déclaré : "Je n'ai pas les détails sur Al Shifa, mais nous savons qu'ils subissent un bombardement". Interrogée pour fournir davantage de détails, elle a déclaré qu'il y avait des "violences intenses" sur place, citant des collègues sur le terrain. Elle n'a pas précisé qui était à l'origine de ces violences.

Selon des sources étrangères, l'armée israélienne a évacué deux établissements médicaux de la bande de Gaza, permettant aux administrateurs de faire passer les patients par le corridor humanitaire vendredi. Le Hamas, en revanche, aurait empêché le personnel hospitalier d'évacuer l'hôpital Shifa, selon les médias israéliens. Le mois dernier, Tsahal a révélé des informations détaillées montrant que le Hamas exploitait un centre de commandement sous Al Shifa.