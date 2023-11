Israël : Sheba agrandit son centre de réadaptation pour soigner les soldats blessés pendant la guerre

"La rééducation sera l'un des défis médicaux majeurs auxquels Israël sera confronté dans les années à venir en raison de la guerre actuelle"

Le centre médical Sheba, le plus grand centre médical d'Israël et classé meilleur hôpital du monde par Newsweek ces cinq dernières années, a annoncé avoir agrandi son hôpital de réadaptation en ajoutant une nouvelle salle de 36 lits dans le cadre des efforts visant à soigner les soldats blessés lors de la guerre entre Israël et le Hamas. L'installation permettra à l'hôpital d'augmenter considérablement sa capacité à soigner les soldats blessés et à soutenir les patients tout au long de leur réadaptation.

"La rééducation sera l'un des défis médicaux majeurs auxquels Israël sera confronté dans les années à venir en raison de la guerre actuelle", a déclaré le professeur Gabi Zeilig, directeur du département de réadaptation neurologique et de l'unité nationale de réadaptation des blessés médullaires au centre Sheba.

"Des interventions précoces seront cruciales pour aider les patients à s’engager sur la voie du rétablissement. Pour accueillir les dizaines de patients supplémentaires, nous allons doter le service de nouvelles technologies, en nous appuyant sur notre vaste expérience dans la rééducation des soldats et en permettant à notre équipe clinique d'obtenir les meilleurs résultats", a-t-il ajouté.

Sheba Medical Center Centre médical Sheba, Israël

Le centre de réadaptation agrandi exploitera les technologies de santé dont l’IA, les outils de surveillance à distance et la réalité virtuelle, pour fournir des traitements supplémentaires aux patients hospitalisés et ambulatoires, augmentant ainsi la capacité du personnel médical de l’établissement. Ces outils font partie d'une nouvelle infrastructure conçue pour maximiser l'impact des traitements de réadaptation au cours de l'admission à l'hôpital de réadaptation.

Pour soutenir cette transformation, Sheba a fait appel à l’écosystème des startups israéliennes, invitant les entreprises de technologie de la santé à soumettre des solutions susceptibles d’être utilisées dans l’hôpital de réadaptation agrandi. Sur 80 propositions soumises, huit ont été sélectionnées pour participer à une journée de démonstration des technologies de réadaptation lors du lancement du nouveau service.

"Notre objectif est de créer un parcours de réadaptation totalement différent pour les patients, principalement basé sur la technologie", a déclaré le Dr Avi Tsur, directeur adjoint de la transformation du centre médical Sheba. "À partir du moment où les soldats seront admis en réadaptation, nous tirerons parti des technologies de pointe pour soutenir leur rétablissement", a-t-il conclu.

