L'Iran demande aux pays musulmans de qualifier l'armée israélienne d'"organisation terroriste"

Il a demandé aux pays musulmans de se préparer à "armer les Palestiniens"

Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a appelé samedi à Ryad les pays musulmans à qualifier l'armée israélienne d'"organisation terroriste".

Dans son discours devant les dirigeants arabes et musulmans réunis dans la capitale saoudienne, M. Raïssi a également demandé aux pays musulmans de se préparer à "armer les Palestiniens" si "les crimes de guerre" d'Israël se poursuivaient.

HANDOUT / IRANIAN PRESIDENCY / AFP Ebrahim Raïssi

"L'armée israélienne doit être reconnue comme une organisation terroriste", a déclaré le président iranien au cours de la réunion d'urgence de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) consacrée à la guerre entre Israël et le Hamas. Le Hamas, soutenu par l'Iran qui le considère comme "un mouvement de libération", est classé comme organisation terroriste notamment par les Etats-Unis, le Canada et l'Union européenne.

"Maintenant que les organisations internationales sont devenues inutiles, nous devons jouer un rôle", a ajouté M. Raïssi, en exhortant les pays musulmans à "rompre toute relation politique et économique" avec Israël, que l'Iran ne reconnaît pas.

Il a appelé à "un boycott commercial contre le régime sioniste, en particulier dans le domaine de l'énergie".

Ebrahim Raïssi a de nouveau accusé les Etats-Unis d'être "le principal partenaire" d'Israël "dans ces crimes". "L'Amérique est en fait entrée directement dans la guerre en envoyant des navires" dans la Méditerranée orientale, selon lui.