Les Émirats condamnent les attaques israéliennes "inhumaines" et appellent à la fin du siège de Gaza

L’ambassadrice des Émirats arabes unis auprès de l’ONU a condamné samedi "les attaques disproportionnées, cruelles et inhumaines" d’Israël et a lancé un appel pour la fin du siège de Gaza.

Lana Nusseibeh a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU que, même si Israël prétend être en guerre contre le Hamas, ce sont des civils innocents qui "en paient le prix."

Elle a par ailleurs appelé à une minute de silence pour toutes les vies perdues lors du conflit Israël-Gaza.

"Les bébés, les enfants et les personnes âgées, qui cherchent refuge et soins dans les établissements, sont également attaqués. Plus de 110 000 patients, dont des enfants, souffrent de brûlures au visage si graves qu'ils en sont étouffés – sans accès aux antibiotiques ni à des crèmes contre les brûlures. Les femmes accouchent dans les conditions les plus insalubres connues de l'humanité, sans médicaments, et les césariennes sont pratiquées sans anesthésie", a-t-elle affirmé.

"On a parfois l'impression qu'en ne traitant que des chiffres du conflit, nous nions en réalité l'humanité de ceux qui souffrent", a-t-elle ajouté.

L'ambassadrice a conclu en affirmant qu'il était crucial de réfléchir aux tragédies humaines des conflits, souvent exprimées par le nombre de morts, de blessés et de déplacés.