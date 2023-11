"Israël a commis une erreur en nous attaquant et tous ses objectifs échoueront" (Nasrallah)

"Toutes les pressions doivent être dirigées vers les Américains"

Le leader du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a prononcé un discours samedi, affirmant qu'"Israël a commis une erreur en nous attaquant et tous ses objectifs échoueront".

"La brutalité israélienne vise à asservir les peuples de la région et à détruire la volonté d'exiger des droits légitimes", a-t-il dit.

"Il y a deux événements à Gaza : le premier est l'agression israélienne contre les habitants de Gaza, et le deuxième est la réponse héroïque et grande de la résistance palestinienne contre les forces ennemies. L'occupation se tourne vers le Liban après ses crimes à Gaza et les meurtres délibérés et brutaux. L'occupation commet encore une erreur et tous ses objectifs échoueront", a assuré Nasrallah.

Jaafar ASHTIYEH / AFP Un homme assis dans un magasin regarde le discours télévisé du chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah, dans la ville de Tubas en Cisjordanie, le 3 novembre 2023

"Celui qui peut arrêter l'agression est celui qui la dirige - les États-Unis. Celui qui dirige, décide et mène cette bataille est le gouvernement américain, et toutes les pressions doivent être dirigées vers les Américains", a poursuivi Nasrallah.

Il a également noté qu'"Israël n'a réalisé aucun résultat qu'il puisse présenter à ses citoyens, ils sont toujours incapables de présenter une image de "victoire" ou une image de "défaite" à la résistance.

"La force de la résistance au Liban, en Palestine et dans toute la région, est due au soutien des dirigeants iraniens qui n'ont pas manqué de soutien à la résistance malgré toutes les menaces qui pesaient sur elle. L'Iran ne décide pas au nom de la résistance mais il restera son bouclier de soutien", a-t-il conclu.

Depuis le début de la guerre, Israël est confronté à des attaques quotidiennes en provenance du Liban, commanditées par le Hezbollah. Tsahal riposte à toute attaque en visant les positions terroristes à la frontière libanaise.