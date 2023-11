"Allah réglera ses comptes avec vous, Hamas" : la colère des Gazaouis se fait entendre

"Tu as détruit Gaza ! Toi et tes hommes êtes des ennemis infiltrés!"

A Gaza, de plus en plus de voix se font entendre publiquement contre le Hamas. Interrogée dans la rue par un journaliste de chaîne libanaise Al Maydeen qui lui demande quel message elle a envie de transmettre au chef du Hamas, une fillette répond : "La résistance se cache dans les tunnels, et nous, les civils, dont beaucoup d'enfants, sommes les victimes", répond-elle. Une séquence filmée par un tiers et que la chaîne du Hezbollah s'est évidemment gardé de diffuser.

Autres séquences du même acabit : lors d'une conférence de presse du ministre de l'Intérieur du Hamas, un passant se plante juste derrière lui et lance : "Allah réglera ses comptes avec vous, Hamas". D'autres images montre un homme sur la route de l'exode du nord vers le sud qui dit tout sa colère face caméra contre Ismail Haniyeh, le chef du Hamas : "Tu as détruit Gaza ! Toi et tes hommes êtes des ennemis infiltrés!"

La colère de la population de Gaza est à son paroxysme contre ses dirigeants, d'autant plus qu'elle est utilisée comme bouclier humain par ces derniers. De nombreux Gazaouis relatent que des hommes du Hamas les empêchent de fuir vers le sud en leur confisquant leurs clés de voiture, leurs papiers d'identité ou leur tirant dessus.