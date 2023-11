"De quel droit les dirigeants du monde se permettent-ils de nous faire la leçon ?" (Gallant)

"Après l'élimination du Hamas, Tsahal prendra le contrôle sécuritaire du territoire "aussi longtemps que nécessaire"

Lors d'une conférence de presse conjointe avec Yoav Gallant et Benny Gantz samedi soir, Benjamin Netanyahou a une nouvelle fois réaffirmé les deux objectifs de la guerre : éliminer le Hamas et ramener les otages. Il a par ailleurs réitéré qu'il n'y aurait "pas de cessez-le-feu sans libération des personnes enlevées". Les deux objectifs des combats ont été confirmés par le ministre de la Défense, qui a précisé que "plus la pression sur le Hamas serait forte, plus il serait possible de parvenir jusqu'aux otages".

Evoquant le front nord, le Premier ministre a de nouveau affirmé que si le Hezbollah entrait en guerre contre Israël, "ce serait la fin du Liban". "Beyrouth connaîtra le même sort que Gaza", a renchéri Yoav Gallant.

Benjamin Netanyahou s'est ensuite adressé aux pays arabes qui ont condamné d'une seule voix "l'agression" israélienne à Gaza. "Je voudrais adresser un message aux dirigeants des pays arabes : vous devriez vous mobiliser contre le Hamas. Il est partie intégrante de l'axe de terreur dirigé par l'Iran qui met en danger le monde entier, y compris le monde arabe."

Le chef du gouvernement a enfin souligné qu'Israël ne céderait pas aux pressions, et qu'il irait jusqu'au bout des objectifs qu'il s'est fixés : "Je dis qu'aucune pression ni aucun mensonge ne changera le fait que nous croyons à la justesse de notre cause, et que nous avons le devoir moral de nous défendre."

Lors de sa prise de parole, Yoav Gallant a dénoncé les déclarations d'Emmanuel Macron ce samedi, qui a appelé l'Etat hébreu "à arrêter de tuer des femmes et des bébés". "De quel droit les dirigeants du monde se permettent-ils de nous donner des leçons, un mois seulement après que 1500 civils et soldats israéliens ont été massacrés ou enlevés ? Le peuple juif en 2023 n'est pas le peuple juif en 1943 : nous avons la capacité et le devoir de nous défendre", a-t-il martelé.

Pour ce qui est de l'avenir de la bande de Gaza, Benjamin Netanyahou a indiqué qu'après l'élimination du Hamas, Tsahal prendrait le contrôle sécuritaire du territoire "aussi longtemps que nécessaire".