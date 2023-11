"La responsabilité de tout tort fait aux civils incombe au Hamas", avait répliqué Benjamin Netanyahou aux propos du président français sur la BBC

Le Quai d'Orsay a cherché à clarifier les propos d'Emmanuel Macron sur la BBC, qui ont déclenché un tollé en Israël. Dans une interview à la chaîne britannique, le président français affirmait qu'il n'y avait "aucune justification de bombardements par Israël de femmes et de bébés à Gaza".

"Nous partageons la douleur (d'Israël). Et nous partageons leur volonté de se débarrasser du terrorisme". Mais "de facto, aujourd'hui, des civils sont bombardés. Ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardés et tués". Il n'y a "aucune justification" et "aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter", a-t-il souligné.

"Le président Macron n’a jamais laissé entendre, et ne pense pas, que les forces israéliennes ciblent délibérément les civils. Et il n'a cessé de qualifier de "chantage inacceptable" l'utilisation par le Hamas d'otages ou de populations civiles", a déclaré une source diplomatique française. Celle-ci a également réitéré la condamnation par Macron de l'attaque du Hamas du 7 octobre.

"Même si le président Macron est conscient des efforts d'Israël pour prévenir les dommages collatéraux et faciliter l'accès humanitaire, il estime que davantage peut être fait compte tenu de la situation humanitaire désastreuse de la population civile de Gaza", a poursuivi la source. "Il estime donc qu’une pause humanitaire, et éventuellement un cessez-le-feu, sont opportuns pour aider la population civile de Gaza à obtenir les secours dont elle a tant besoin."

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a vivement réagi aux propos d'Emmanuel Macron, en soulignant que "la responsabilité de tout tort fait aux civils incombe au Hamas", qui a déclenché la guerre avec les massacres du 7 octobre et qui utilise des civils comme "boucliers humains".

Samedi soir, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a également fait allusion aux propos du chef d'Etat, en disant : "De quel droit les dirigeants du monde se permettent-ils de nous donner des leçons, un mois seulement après les attaques du Hamas?"

Dans une lettre aux Français dans laquelle il dénonce la résurgence de l'antisémitisme dans le pays, le président français s'est bien gardé de réitérer ses propos tenus sur la BBC, insistant sur le droit d'Israël à se défendre.

"L’attaque terroriste du 7 octobre a entraîné une réponse armée d’Israël. Israël, je l’ai dit dès le premier jour, a le droit de se défendre. Il n’y a pas de +oui mais+: mettre hors d’état de nuire le Hamas est une nécessité", a-t-il expliqué.

"Cette défense doit s’accompagner de la reprise d’un dialogue politique et veiller à protéger les civils et les otages à Gaza qui ne sauraient payer du prix de leur vie la folie sanguinaire des terroristes", ajoute-t-il, rappelant son plaidoyer pour "une trêve humanitaire immédiate devant conduire à un cessez-le-feu".