LIVEBLOG | Des avions israéliens frappent la Syrie après des tirs sur le Golan

Le Comité juif américain contre Macron : 'Ses propos favorisent un récit anti-israélien'"

Le Comité juif américain (AJC) a critiqué les propos du président français Emmanuel Macron, qui a déclaré qu'Israël "doit cesser de tuer des femmes et des bébés à Gaza". Le comité a déclaré que les paroles de Macron favorisent "un récit anti-israélien de 'génocide' et de 'nettoyage ethnique', promu par les partisans du Hamas dans le monde entier et en France en particulier, dont beaucoup ont un historique de préjudice et même de meurtre de Juifs". Le comité a ajouté : "Nous appelons le président Macron à reconsidérer ses déclarations récentes".