Un accord sur la libération des otages retenus à Gaza en disccusion

Selon des sources l’accord porterait sur la libération de dizaines de civils en échange de carburant, d'une trêve, et de la libération de prisonniers

Un responsable politique israélien, cité par le site d’information Ynet, a détaillé samedi soir les grandes lignes d'un éventuel accord pour la libération d’un nombre indéterminé d’otages retenus par le groupe terroriste Hamas à Gaza, et qui est toujours en discussion. Selon la source politique, il existe un accord selon lequel des dizaines d'enfants et de civils sur les 239 otages seront libérés en échange de quelques jours de répit, de la fourniture de carburant dans la bande de Gaza et de la libération de plusieurs détenus palestiniens incarcérés dans des prisons israéliennes.

"Nous discutons actuellement des détails. Le nombre exact n'est pas encore clair, mais l'ambition est de libérer autant de personnes enlevées que possible. Cela prendra quelques jours et, à la fin, l'accord sera soumis à l'approbation du gouvernement car la libération des prisonniers doit être approuvé", a affirmé la source.

Le journal libanais al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a rapporté entre-temps que les États-Unis travaillaient sur un accord comprenant trois clauses : un cessez-le-feu temporaire, un échange de prisonniers et une aide humanitaire, qui comprendrait l'introduction de 7 000 camions d'aide et de carburant dans toutes les zones de la bande de Gaza et le redémarrage de tous les hôpitaux pendant un cessez-le-feu qui durerait entre trois et cinq jours.

L'accord sur lequel travaillent les Américains, selon Al-Akhbar, stipule que les otages israéliens et étrangers seraient libérées en échange de 140 jeunes et mineurs palestiniens arrêtés "sur la base d'activités non armées". Le chiffre de 35 ou 36 otages est avancé par le journal.