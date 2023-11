En pleine guerre, Israël signe un contrat de vente du système "Fronde de David" avec la Finlande

Cet accord "historique" a été conclu pour un montant d'environ 1,3 milliard de shekels

Le directeur général du ministère de la Défense, le général Eyal Zamir, a signé un contrat pour la vente du système de défense aérienne "Fronde de David" à la Finlande, pour un montant d'environ 1,3 milliard de shekels (314 millions d'euros). La signature a eu lieu au ministère de la Défense, en présence de l'ambassadrice de Finlande en Israël, Nina Nordstrom, de l'attaché militaire finlandais et du directeur général de la société Rafael.

Le système "Fronde de David" est l'un des systèmes les plus sophistiqués au monde pour l'interception de menaces avancées, y compris les missiles balistiques, les missiles de croisière, les avions et les drones. Le système a démontré des capacités de haute performance dans la guerre en cours dans une gamme de scénarios complexes. Le système David's Sling est développé conjointement par l'IMDO (Organisation Israélienne de Défense Antimissile) au sein de la Direction de la Recherche et du Développement du ministère israélien de la Défense et l'Agence de défense antimissile des États-Unis (MDA) en collaboration avec le principal contractant, Rafael Advanced Defense Systems.